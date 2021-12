Caravana da Juventude inicia atividades em Catu

A Caravana da Juventude chegou na Escola Municipal Anna Bitencourt, em Catu, nesta quinta-feira (3). Iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), a ação visa trazer algumas possibilidades de valorizar mais o espaço escolar por meio da arte plástica, dentro do programa Mais Grafite, que em 2017 levou arte e cidadania às escolas estaduais de Salvador. “A gente também trouxe oficinas de teatro, música e turbante para criar um vínculo com os estudantes e estimulá-los a continuar estudando, a encerrar esse ciclo aqui e também dar continuidade aos estudos”, explicou o coordenador de Políticas para a Juventude da SJDHDS, Jabes Soares.

O muro da Escola Municipal Anna Bitencourt ganhou um painel com as intervenções dos participantes da oficina de grafite, que contou com a participação de alunos do Colégio Estadual Antônio de Deus Seixas. Promovida em parceria com a prefeitura de Catu, a caravana também ofereceu emissão de CPF. “A gente acredita que é pela educação que temos que chegar a uma sociedade melhor. Estamos investindo nas escolas para que essas parcerias possam trazer um outro caminho para os estudantes”, declarou o secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Catu, Adonay Silva.

adblock ativo