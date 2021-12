Capotamento deixa duas pessoas feridas na Via Parafuso

Um carro capotou na manhã desta terça-feira, 23, na rotatória da Ford, na Via Parafuso (BA-535), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas pessoas foram encaminhadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral Camaçari (HGC).

Ainda segundo a corporação, apesar do impacto do acidente, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. As circunstâncias que provocaram o capotamento são desconhecidas.

adblock ativo