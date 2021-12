Capoeira e poesia mobilizam jovens de projeto social em Camaçari

Capoeira e poesia vão mobilizar jovens do projeto social Capoeiragem Mirim, neste sábado (14), das 9h30 às 11h30, na Praça de Esporte e Cultura (PEC), no PHOC III, em Camaçari. Além da aula de capoeira e maculelê, com o Mestre Balão, os capoeiristas mirins de cinco a 16 anos irão participar da ação intitulada “Capoema”, com o Mestre Grandão, que recitará músicas de capoeira. O evento visa proporcionar a troca de experiência com antigos mestres da Capoeira.

Desta vez, as turmas de pandeiro, berimbau, dobrão e agogô da Cidade da Luz (Salvador) e da PEC-PHOC III do Centro de Artes e Esportes Unificados (Camaçari) e as turmas de baqueta, atabaque, caxixi e reco-reco de Camaçari estarão reunidas para mais uma rodada de integração capoeirística.

"O projeto proporciona uma educação humanista, tendo na Capoeira a base para uma formação estruturada, de conhecimento e reconhecimento da cultura afrodescendente, das origens e ensinamentos que se pode extrair das matrizes africanas", explica o mestre Balão (Ricardo Carvalho), organizador da ação e fundador do Instituto CTE Capoeiragem. A iniciativa tem patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

