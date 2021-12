Capoeira é instrumento de ressocialização para internos do Conjunto Penal de Lauro de Freitas

A capoeira e a música têm funcionado como instrumentos de ressocialização para 40 internos do Conjunto Penal de Lauro de Freitas (CPLF), na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As atividades foram idealizadas pela equipe de Pedagogia e Psicologia da unidade com o objetivo de criar oportunidades de cultura e lazer, diminuindo o tempo ocioso e melhorando o comportamento dos detentos.

O diretor do CPLF, Arquimedes Benício, explica que as atividades desenvolvem a relação dos internos com os funcionários da área Psicossocial, ajudando no processo de recuperação e criando possibilidades de mudança de vida para quando concluírem suas penas. “Alguns que hoje estão aqui privados de liberdade foram, em outro momento, mestres de capoeira, músicos e tantas outras coisas, e a gente tenta aproveitar esses conhecimentos para que eles possam ser agentes multiplicadores e passar o que sabem adiante”, ressalta.

A aproximação com a cultura, o esporte e o lazer, detalha a psicóloga Carolina Moitinho, é “uma estratégia poderosa” no processo de ressocialização. “São formas de entender melhor o processo de cada um e de buscar a identidade que eles perdem depois do encarceramento. Além disso, ajudam bastante no alívio da ansiedade e depressão e auxiliam no desenvolvimento de objetivos de vida”.

A iniciativa integra o conjunto de ações que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) desenvolve “com o entendimento de que a custódia penitenciária é um processo dinâmico, formado por pessoas que estão cumprindo penas que lhes foram atribuídas, mas não isenta o Estado de garantir seus direitos”.

