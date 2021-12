Capoeira e acompanhamento pedagógico são ofertados a jovens de Camaçari

O projeto social “Batizado de capoeiragem mirim” está com suas inscrições abertas. A ação gratuita, promovida pelo Instituto CTE Capoeiragem, une acompanhamento pedagógico e capoeira. Os interessados devem se inscrever no local onde vão acontecer as aulas, no Phoc III, em Camaçari. Coordenada pelo Mestre Balão (Ricardo Carvalho), líder do grupo CTE Capoeiragem, a iniciativa visa motivar crianças e adolescentes (cinco a 16 anos) de Camaçari a conhecerem mais sobre a arte da capoeira.

Com 100 vagas disponíveis, o curso tem duração de dez meses e visa agregar aprendizado e valorização positiva das origens culturais, por meio da ludicidade, promovendo a troca de experiência com antigos mestres da Capoeira e intercâmbios culturais. Ao todo são oito turmas, divididas por idade e turno. Segundo os organizadores, o acompanhamento será realizado por pedagogas, que vão promover atividades de Português e Matemática, entre outras matérias vinculadas ao universo da Capoeira. Já a arte marcial será ensinada por professores de capoeira, sob a orientação de mestre Balão, unindo música, dança, brincadeiras e técnicas dessa modalidade esportiva.

O “Batizado de capoeiragem mirim” tem o patrocínio da Braskem e do governo do Estado, por meio do Projeto Fazcultura, da Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. "O projeto proporciona uma educação humanista, tendo na capoeira a base para uma formação estruturada, de conhecimento e reconhecimento da cultura afrodescendente, das origens e ensinamentos que se pode extrair das matrizes africanas. Ter esse projeto, criado em 1994 de forma voluntária, patrocinado e com acompanhamento pedagógico e assistência social, sempre foi o meu grande sonho", explica o Mestre Balão, organizador da ação e fundador do Instituto CTE Capoeiragem. Mais informações pelo (71) 3363-5538.

