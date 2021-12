Capitania dos Portos da Bahia realiza palestra sobre “Segurança da navegação”

A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) realiza, nesta quarta-feira (18), às 10h, palestra sobre “Segurança da Navegação” para os pescadores da Colônia de Pescadores de Passé, em Candeias. O evento, que tem o patrocínio da Braskem, faz parte da 22ª edição da Campanha Legal no Mar – Navegue com Segurança, que consiste em um conjunto de ações educativas, relativas à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição do meio ambiente hídrico causado por embarcação. Na quinta-feira (19), a palestra será realizada no Instituto de Pesca Artesanal, em Ilha de Maré.

A palestra abordará os principais tópicos das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM); a importância da utilização dos itens de salvatagem, como as boias e coletes salva vidas; a necessidade de se conhecer as condições meteorológicas para se evitar imprevistos no decorrer da viagem; como retirar a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) – documento para conduzir embarcação; e os cursos voltados para os pescadores. O Capitão dos Portos da Bahia, Leonardo Reis, afirma que, ao longo dos anos, o evento tem se mostrado eficiente porque tem contribuído para reduzir o número de acidentes no mar. “Desde o início da campanha, estima-se que 20 mil pessoas já tenham assistidos às palestras proferidas pelos militares”, contabiliza.

De acordo com a Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia, existem cerca de 70 Colônias de Pescadores na Bahia. Seis delas estão em Salvador, nas localidades de Plataforma, Itapuã, Paripe, Bom Jesus dos Passos, Ilha de Maré e Rio Vermelho. Em Salvador, locais como Paripe, Ribeira e Plataforma já tiveram palestras realizadas nesta edição da “Legal no Mar”, assim como as cidades de Itaparica, Maraú, Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Aureliano Leal, Anagé e Porto Seguro. Ainda estão previstas palestras nas cidades de Madre de Deus, Maragogipe, Cairu e outras.

A campanha

A Legal no Mar integra uma série de ações da Braskem voltadas para as comunidades no entorno do Porto de Aratu, através do Programa Maré Boa. Entre os objetivos do programa estão a promoção da sustentabilidade pesqueira; educação ambiental; ações de saúde e segurança; apoio a ações socioculturais e vocações regionais; e apoio ao empreendedorismo e iniciativas para geração de renda nas comunidades.

