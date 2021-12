Capitaneado por moradores, Praia de Itacimirim inaugura acessibilidade neste sábado

Uma ação capitaneada por moradores do loteamento Praia de Itacimirim está revitalizando a praia da região, no litoral baiano. Trata-se do projeto Praia do Bem, que inaugura neste sábado, 04, a segunda-fase, no Point Amyr Klink. Esta fase refere-se à garantia de acessibilidade.

O projeto teve início há cerca de um ano e meio, quando moradores, preocupados com a situação da praia, resolveram iniciar uma intervenção e revitalizaram o posto de salva vidas, além de garantir a permanência dos profissionais no local.

Na segunda fase, o foco é a garantia de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos e deficientes. Eles deverão agendar a ida ao mar e serão acompanhados por salva-vidas, que foram capacitados, até a água. Os moradores adquiriram desfribilador, cadeira anfíbio e construíram rampas para facilitar o acesso.

O diretor da associação de moradores do loteamento Praia de Itacimirim, Anderson Salazar, lembra que a praia estava em estado de degradação em fase inicial.

"Tinha gente tirando barracas, destruindo a restinga... A gente começou a perceber ações predatorias na praia, e a nossa associação se uniu e deu as mãos à prefeitura pra desenvolver o turismo do local. Esperar poder publico era loucura. Começamos a fazer, através de vaquinha e colaboração de associados, esses investimentos, para tornar o lugar mais bem frequentado para evitar degradação", explica ao Portal A TARDE.

Com as melhorias, ele conta que banhistas passaram a se envergonhar e praticar ações como recolher o lixo gerado, por exemplo.

"Quando pensamos isso, a ideia era estender o modelo para todas as praias da região", conta Anderson. A terceira e última etapa será a capacitação e treinamento dos ambulantes e comerciante, que serão orientados sobre como cuidar melhor do meio ambiente.

