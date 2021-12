Canoas motorizadas são entregues a pescadores da região do Recôncavo

Cerca de 200 pessoas são beneficiadas na região do Recôncavo. Isso porque pescadores artesanais de Nazaré, Aratuípe, Muniz Ferreira e Jaguaripe ganharam um reforço importante na busca pelo pescado com a entrega de quatro canoas motorizadas para a Associação de Pescadores e Aquicultores de Muniz Ferreira, que abrange esses municípios.

“São ações como essa que reforçam o compromisso do governo do estado com a geração de trabalho e renda, e com as políticas públicas que dão dignidade às pessoas e combatem a pobreza”, afirmou, no ato de entrega, a titular da Secretaria Estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Olívia Santana.

Segundo o presidente da Associação de Pescadores e Aquicultores de Muniz Ferreira, Abnael Leal, é a primeira vez que a entidade obtém uma embarcação motorizada. “Agora, nossa produtividade deve aumentar. Além do camarão, que é o nosso principal pescado, vamos ter a chance de fazer outras capturas, como o peixe robalo, já que temos a possibilidade de ir mais longe em um período de tempo menor”, acredita.

A pescadora Antônia Maria dos Santos, do município de Nazaré, está ansiosa para estrear a nova conquista. “A partir de hoje, com as nossas canoas, a gente não precisa mais pegar carona com outros barcos e nem entrar no rio a pé”, comemorou.

A ação é fruto de uma parceria entre a SETRE e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

