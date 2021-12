Candeias ultrapassa os 70% de vacinados com 1ª dose contra Covid-19

O município de Candeias ultrapassou a marca de 70% pa população vacinada com ao menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, 73,16% dos candeenses com idades entre 18 a 59 anos, já receberam a vacina contra o vírus que causa o coronavírus.

Outros 29,71% estão com o esquema completo, ou seja, já tomaram as duas doses ou dose única da vacina. Isso significa que 44.125 pessoas receberam a primeira dose de imunizante e 27.200 pessoas completaram o ciclo de imunização com as duas doses. Outras 4.310 receberam a vacina de dose única.

O secretário de Saúde, Marcelo Cerqueira, considerou positivo o ritmo da vacinação. “Porém poderia estar melhor com a adesão dos que estão ainda com a primeira dose”, afirmou. Ele afirmou que agora a cidade já imuniza o público menor de 18 anos.

“Vamos avançar para o público de 17 anos até atingir a faixa de 12 anos para o público geral e também para aplicação das doses de reforço para idosos, profissionais de saúde e para aqueles que têm baixa imunidade”, concluiu.

Desde o início da pandemia, 6.836 pessoas testaram positivo para a Covid-19 na cidade. Destas, 6.666 são consideradas curadas e 189 tiveram óbito confirmado. No momento, são três pessoas com Covid no município, sendo que duas estão em isolamento hospitalar.

