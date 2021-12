Candeias recebe até esta sexta (24) exposição sobre riquezas minerais da Bahia.

O público tem até esta sexta-feira (24) para conferir a ação do Programa Exposição Itinerante (PEI), desenvolvido pelo Museu Geológico da Bahia (MGB), que levou um acervo de cerca de 400 peças para o Centro de Formação dos Professores, em Candeias. A principal atração da mostra refere-se ao petróleo, com amostra do produto extraído no próprio município. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), a iniciativa tem como objetivo difundir e popularizar o conhecimento das Geociências por meio do patrimônio mineral do Estado.

“Nessa exposição, o Museu Geológico mostra o quanto a Geologia e os recursos minerais estão inseridos na vida de cada cidadão e como reúne condições de proporcionar a exploração dessas riquezas, aliando-as à preservação do meio ambiente”, ressalta a secretária da pasta, Luiza Maia.

O coordenador geral do Museu Geológico da Bahia, Heli Sampaio, explica que a exposição tem proporcionado à comunidade a oportunidade de conhecer sobre as riquezas minerais da Bahia. O acervo reúne painéis, réplicas e amostras de minerais como talco, magnesita, cromo, cobre, ferro, vanádio, bauxita (alumínio); e gemas como esmeralda, ametista e quartzo; além de rochas espaciais como os meteoritos. Também são apresentadas os representantes da mega fauna fóssil que habitaram o nosso território num passado longínquo”, detalha, revelando que mais de três mil pessoas já visitaram a exposição nos últimos dois dias.

