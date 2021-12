Candeias realiza semana evangélica com grandes nomes do gospel nacional

Começa na próxima terça-feira (24), a Semana Evangélica de Candeias 2018. O evento, que acontece até sábado (28), sempre das 19h às 23, na área de lazer da Central de Abastecimento (Rua Nova Candeias), contará com a participação de renomadas atrações do cenário gospel nacional, como Marquinhos Gomes, Eli Soares, Davi Sarcer, Som e Louvor e Bruna Karla, além de artistas da região, entre os quais Taisla Hengel, João Isidório e os Timbaleiros de Cristo, Acordes da Fé, Gene Ramos, Missão Ágape, Edvania e Banda, Marca da Promessa e Ministério de Louvor IBJ. O encontro é gratuito e aberto ao público em geral.

Instituída no calendário de Festas Populares do Município, desde 2007, a Semana Evangélica de Candeias conta com a participação da comunidade evangélica de toda a Região Metropolitana de Salvador, por contar com uma programação que valoriza os talentos da terra e apresenta os principais nomes da música gospel brasileira. Nesta edição, o evento contará com uma megaestrutura profissional de palco, som, iluminação, gerador, sanitários climatizados, praça de alimentação, filmagens, gravação e transmissão ao vivo em rádios locais e rádios web, website, Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Além disso, a prefeitura disponibilizará transporte público gratuito para os distritos e localidades do município.

O presidente da Comissão dos Pastores, Jucivaldo Barbosa, considera que a Semana Evangélica de Candeias é importante para os evangélicos por ser um momento de externar a fé e compartilhar com outras pessoas experiências de viver uma vida em Cristo. “A Semana Evangélica de Candeias é uma ocasião em que os evangélicos têm para mostrar a importância de seguir a Cristo e reforçar que são iguais a todas as pessoas: estudam, trabalham, são inteligentes, guerreiros, e, portanto têm direito ao lazer, à cultura e a tudo que assegura a Constituição da República Federativa do Brasil”, defende o pastor.

Realizado pela Prefeitura Municipal de Candeias, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e pela da Comissão de Pastores de Candeias, com Patrocínio do Governo do Estado da Bahia, o evento não contempla apenas os evangélicos, mas todo município de Candeias ganha com a movimentação no comércio e no turismo, além de aquecer toda economia local. Ainda melhora a imagem da cidade, no estado e no país, através das notícias positivas que circulam na imprensa, principalmente na mídia digital, trazendo benefícios para toda sociedade candeense.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o bispo Oliveira através dos números (71) 99211-4120 ou (71) 98209-0505, ou ainda via e-mail: rev.oliveira33@hotmail.com.

Programação – atrações musicais

24/04 (terça)

Gene Ramos e Marquinhos Gomes.

25/04 (quarta)

Acordes da Fé e Eli Soares.

26/04 (quinta)

Missão Ágape, Marca da Promessa e Davi Sacer.

Dia 27/04 (sexta-feira)

João Isidório e os Timbaleiros de Cristo, Edvania e Banda, e Som e Louvor.

Dia 14/05 (sábado)

Ministério de Louvor IBJ, Taisla Hengel e Bruna Karla.

