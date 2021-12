Candeias imuniza quase duas mil pessoas contra Covid-19 em dois dias

Quase duas mil pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 entre o sábado, 19, e a segunda-feira, 21, em Candeias. Primeiro município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) a iniciar a vacinação das pessoas com 45 anos ou mais, Candeias tem agora 21.870 pessoas do público-alvo imunizadas com a 1ª dose.

Segundo informações da Secretaria de Saúde (Sesau), novas doses devem chegar a partir desta quarta-feira, 23. Por isso, a previsão é que a imunização não seja realizada até a próxima segunda-feira, 28.

Candeias já vacinou os grupos de profissionais da saúde, da educação, da segurança, da limpeza urbana, pacientes em diálise, pessoas com autismo, síndrome de Down, quilombolas, entre outros grupos. A expectativa agora é alcançar as pessoas com idade para vacinação no menor tempo e diminuir as faixas etárias gradativamente.

A vacinação por idade foi uma decisão do Estado, juntamente com os 417 municípios da Bahia, passado cerca de cinco meses de vacinação por grupo prioritário, mudança que ocorreu na última quinta-feira, 17. A imunização acontece no Ginásio de Esportes para o recebimento da primeira e/ou segunda dose ou no drive-thru do Estádio apenas para a primeira dose.

Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para o recebimento da aplicação, é necessária a apresentação do comprovante de residência, documento de identificação oficial e cartão de vacina.

adblock ativo