Campanhas de saúde são planejadas pela Secretaria de Saúde de Mata de São João

Reuniões de alinhamento estratégico para planejar as próximas campanhas de saúde foram realizadas, nesta semana, pela Secretaria de Saúde de Mata de São João. Os encontros, ocorridos na Universidade Aberta do Brasil (UAB), contou com a participação de representantes das unidades de Programa de Saúde da Família (PSF), da Coordenação da Atenção Básica, da Coordenação da Vigilância Epidemiológica e da Coordenação da Educação, além da equipe de Educação em Saúde.

Um dos temas discutidos foi a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1, H3N2 e B, que inicia na próxima segunda-feira, dia 23. De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Fátima Grande, as vacinas chegarão de forma fracionada, “Neste primeiro momento, receberemos 20% do imunobiológico. Então, iremos vacinar o público prioritário, que são crianças entre seis meses até cinco anos de idade, idosos, gestantes e profissionais da saúde”, explicou Fátima.

Durante os encontros foram tratadas, também, as campanha de hanseníase, verminoses, tracoma e esquistossomose, previstas para o período de 7 a 31 de maio, com os objetivos de reduzir a carga parasitária de geo-helmintos; identificar casos suspeitos de hanseníase e encaminhar casos positivos para tratamento; identificar e tratar casos de tracoma; e realizar exames e tratamentos escolares. A coordenação da Secretaria de Educação foi orientada a levar a pauta para os diretores escolares para desenvolver a campanha no ambiente escolar.

adblock ativo