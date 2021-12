Campanha Faça Bonito mobiliza Castro Alves

Servidores da Secretaria de Assistência Social de Castro Alves participaram, nesta sexta-feira, da campanha “Faça Bonito”, que promoveu um ato de conscientização e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Durante a ação, eles foram às ruas da cidade para conversar com a população sobre a garantia de direito ao desenvolvimento da sexualidade de crianças e jovens de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração. Casos de abusos e agressões, destacaram os participantes, devem ser denunciados através do disque 100 (ligação gratuita).

A secretária da Assistência Social, Antônia Lima, ressalta que outras ações de mobilização estão sendo programadas em todo o município (sede e zona rural) com o intuito de obter maiores resultados. “Firmamos parceria com a Secretaria de Educação e levaremos informações aos estudantes. Além disso, em parceria com a Secretaria de Saúde, vamos visitar postos de Saúde da Família para conversar diretamente com a população”.

As ações, completa a gestora, acontecem durante todo o mês, tendo iniciadas no dia 3/5 e com encerramento no dia 30/5. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) também apoia a campanha e vem trabalhando de forma intersetorial, conforme Antônia Lima.

