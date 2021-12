Caminhada marca o Dia da Consciência Negra em Lauro de Freitas

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será comemorado em Lauro de Freitas, nesta quarta-feira, com a 15ª Caminhada “A cor da cidade” e o “Show da Consciência Negra”. A cantora Margareth Menezes que, por meio da sua música, conta a história do povo negro e luta contra o racismo e a desigualdade social, puxará, junto a bandas locais, o cortejo, previsto para sair às 15h, da Praça Oscar Moreira, Itinga, até o Largo do Caranguejo.

A caminhada é o ponto alto da programação do Novembro Negro na cidade, como destaca a coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Ações Afirmativas, Cláudia Santos. “Sairemos unidos aos movimentos culturais da cidade, às baianas, aos capoeiristas, às escolas e aos povos de terreiro, com palavras de ordens contra o genocídio da população negra e pelo combate à intolerância religiosa”.

O mês da Consciência Negra celebra a existência da cultura africana na formação do povo brasileiro. A data, 20 de Novembro, foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista.

As comemorações do Novembro Negro em Lauro de Freitas continuam no sábado (23), com o encerramento do projeto literário “Minha cidade tem história e memória”, da Secretaria de Educação, às 15h, na Concha Acústica, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. No dia 25, pela manhã, haverá uma sessão especial sobre “Violência contra a mulher negra”, no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, onde também acontece, no dia 27, o Seminário “Vidas negras: resistência e luta contra o genocídio e a intolerância religiosa”.

No dia 28, a programação segue com uma agitação cultural no cine-teatro, no centro da cidade. Poesia, mostra de vídeo afro-visual, circuito afro-cênico e lançamento de publicação do historiador Gildásio Freitas poderão ser vistos das 16h às 22h. Uma feira de saúde do povo de santo, na Escola Capitolino dos Santos, em Areia Branca, das 8h às 13h, encerrará do Novembro Negro em Lauro de Freitas.

