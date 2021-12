Câmara Municipal de Candeias inicia processo de afastamento do prefeito

A Câmara Municipal de Candeias inicia nesta quinta-feira (9) a análise de uma série de denúncias sobre desmandos administrativos que teriam sido praticados pelo prefeito Pitágoras Alves da Silva Ibiapina. São elas: contratos de aluguel de veículos, de carro de som, de compra de respiradores supostamente superfaturados e da inadequada preparação do corpo do natimorto.

Os vereadores devem analisar a aceitação ou não do pedido de investigação das ações do prefeito nos últimos quatro meses que levaram um cidadão candeense a pedir apuração do aluguel de veículos praticamente pelo dobro do preço de anos anteriores, a contratação de carros de som por R$ 249 mil para circular na cidade (sede e distritos) durante a pandemia, compra considerada superfaturada de oito respiradores no valor de R$ 1,4 milhão (cada um por R$ 175 mil) e o dantesco quadro perpetrado durante a preparação do corpo de um natimorto no Hospital José Mário dos Santos (Ouro Negro).

O oficial da Câmara tentou notificar pessoalmente o prefeito por três vezes, mas não obteve sucesso. Por Edital publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico) de 7/07, a Câmara notificou o gestor e convocou a sessão. (Com informações do Tudo News).

