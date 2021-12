Câmara Municipal apura compra da Prefeitura de Candeias supostamente superfaturada

Um preposto da Câmara Municipal de Candeias tenta, pela terceira vez, notificar o prefeito da cidade, Pitágoras Alves da Silva Ibiapina, nesta quarta-feira (8), sobre a investigação que apura a aquisição de oito respiradores ao custo de R$ 1,4 milhão - R$ 175 mil cada um -, considerado superfaturado que, inclusive, está sob a apuração do Ministério Público Federal.

A casa legislativa deverá apurar, também, alugueis de veículos, contratação de carro de som por R$ 249 mil e preparação inadequada do corpo de natimorto no Hospital José Mário dos Santos (Ouro Negro).

Conforme publicação no Diário Oficial da Câmara Municipal dessa terça-feira (7), a tentativa de notificação deverá ocorrer, nesta quarta, depois das tentativas realizadas na segunda (6) e na terça (7), no endereço do gestor municipal, no Bairro da Pitanga, por um oficial da casa legislativa.

A Câmara deve apreciar as denúncias acatando ou arquivando. O não recebimento da intimação também pode significar a obstrução do processo da Câmara Municipal.(Com informações do Tudo News).

