Camaçari sedia 1º Torneio de Robótica Ford

Com o objetivo de estimular a capacidade de inovação e criatividade entre os jovens, o 1º Torneio de Robótica Ford será realizado no dia 4 de maio, das 10h30 às 16h, no piso térreo do Shopping Boulevard Camaçari (BA). O evento, que terá como tema “mobilidade urbana”, reúne provas a serem disputadas por cinco equipes formadas por alunos do Ensino Fundamental II da rede pública de Camaçari que participam do Curso de Robótica do Programa Ford de Educação para Jovens. A iniciativa da Ford conta com a parceria com do Serviço Social da Indústria (SESI) e apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A programação do torneio inclui oficina de robótica aberta ao público; exposição de protótipos e de projetos de pesquisa na área de mobilidade urbana; e rounds realizados na arena do Robô. A prova final, que definirá a equipe vencedora do 1º Torneio de Robótica Ford, será realizada a partir das 15 horas. O público poderá acompanhar, gratuitamente, todas as atividades da competição.

adblock ativo