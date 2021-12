Camaçari retoma vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira

A vacinação contra covid-19 para primeira e segunda dose vai ser retomada nesta sexta-feira, 25, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O anúncio foi feito pela prefeitura, por meio das redes sociais, nesta quinta-feira, 24.

Conforme informações da gestão, a retomada será possível em razão da chegada de 11.570 doses da vacina da Janssen, no qual é necessária apenas uma dose para concluir a imunização. "Maior remessa de vacinas [recebida] até agora", pontua a prefeitura.

Com isso, a vacinação avançará para a população em geral de 45 anos ou mais, assim como vai permanecer para profissionais de saúde que atuam no município, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Os locais de vacinação funcionam das 9h às 16h, na Sede e Costa do município.

Confira locais de vacinação para primeira dose:

Sede

Centro de Vacinação contra covid-19

Drive-Thru Espaço Camaçari 2000

Escola Luís Pereira Costa

Costa

USF Barra do Pojuca

UBS Monte Gordo

USF Barra do Jacuípe

USF Fonte da Águas

UBS Vila de Abrantes

Já para a vacinação da segunda dose, fique atento aos turnos de cada unidade. Confira:

Sede (manhã e tarde)

Centro de Vacinação contra covid-19

Drive-Thru Espaço Camaçari 2000

Escola Luís Pereira Costa

Costa

USF Barra do Pojuca (manhã)

UBS Monte Gordo (manhã)

USF Barra do Jacuípe (manhã)

USF Fonte da Águas (manhã e tarde)

UBS Vila de Abrantes( manhã e tarde)

Confira a documentação necessária para tomar a vacina:

A população geral acima de 45 anos ou mais deve levar o documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Já as gestantes e puérperas: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, cartão da gestante ou certidão de nascimento da criança.

Por fim, os trabalhadores de saúde que exercem suas atividades no município, devem conferir a lista dos profissionais da saúde contemplados, acessar a Nota Informativa 3 de 18 de junho 2021 no site da Prefeitura.

