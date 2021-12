Camaçari recebe 10ª edição do Polo de Cidadania

O Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) realiza edição comemorativa dos dez anos do Polo de Cidadania, que acontece no sábado (11), das 9h às 15h, no estacionamento em frente à Cidade do Saber, em Camaçari. Com o apoio do Serviço Social da Indústria (SESI), da Prefeitura de Camaçari e de outros parceiros públicos e privados, o Polo de Cidadania é tido como o maior evento de responsabilidade social das empresas do Polo para os cidadãos de Camaçari e Dias d’Ávila. Na programação, uma série de serviços gratuitos para a comunidade nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes, lazer e cidadania.

O superintendente de Comunicação do COFIC, Érico Oliveira, fala sobre a ação comemorativa: “O Polo de Cidadania chega aos dez anos de vida como um evento consolidado junto às comunidades dos municípios vizinhos ao Complexo Industrial, especialmente por proporcionar lazer, cultura e uma série de serviços gratuitos para toda a família e para todas as idades”. A gerente de Responsabilidade Social do SESI, Adriana Reis, completa que o foco das atividades será a qualidade de vida e saúde das pessoas”.

Programação

Entre os serviços que serão oferecidos, destaque para atendimento odontológico, aferição da pressão arterial, orientações sobre prevenção de doenças sexualmente transmitidas, agendamento de benefícios da Previdência Social, atendimento judiciário, orientação nutricional e oficinas de reciclagem e de incentivo à leitura. Haverá, também, serviços de estética, como corte de cabelo, escovação e manicure, dentre outros. Além disso, a Filarmônica Guerreiros do Sol, de Dias d’Ávila e a Banda Fulô Di Maria se apresentam na abertura do evento, que contará, ainda, com aulas de zumba e capoeira. Brincadeiras infantis, com atrações circenses circulando entre os stands, karaokê e piscina de bolinhas também estão na programação.

adblock ativo