Camaçari comemora 260 anos com festa e inaugurações

Uma comemoração com muitos eventos e inaugurações de obras públicas nas áreas de Mobilidade, Saúde, Educação e Esportes marcam o aniversário de 260 anos de Camaçari, um dos mais pujantes municípios baianos. As celebrações começaram no dia 15 de setembro, com o desfile no distrito de Monte Gordo, e serão encerradas com chave de ouro, na sede do município, nesta sexta-feira (28).

E a cidade, que surgiu nos idos de 1758 como uma vila, tem mesmo muito a comemorar. Com uma população estimada em quase 300 mil habitantes, a quarta maior do Estado, o município ostenta, com orgulho, o segundo lugar de maior PIB estadual (cerca de R$ 20,4 bilhões), perdendo apenas para a capital, e de maior PIB Industrial da Região Nordeste.

A história econômica de Camaçari se divide em antes e depois da implantação do Polo Industrial, em 1978, e que hoje abriga mais de 60 empresas. O Polo gera 45 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. Representa mais de 30% das exportações baianas e responde por 90% da arrecadação tributária de Camaçari, que tem um orçamento anual de R$ 1,1 bilhão.

Outro orgulho do município são os seus mais de 42 quilômetros de Orla, onde se destacam praias paradisíacas como Arembepe, Guarajuba e Jauá – são 10 ao todo – que atraem visitantes do mundo inteiro, fazendo do turismo outro importante vetor de desenvolvimento da economia. Áreas de preservação ambiental e monumentos históricos como a Igreja do Divino Espírito Santo, em Abrantes, com mais de 400 anos, completam as riquezas naturais e históricas da cidade.

Desfile cívico

Para comemorar os 260 anos de emancipação política de Camaçari será realizado o tradicional desfile cívico em homenagem à data, na Avenida 28 de Setembro, antiga Radial A, a partir das 9h, com o tema “Nossa terra tem autores, tem poetas e cantores, tem gentes que buscam a paz, tem riquezas naturais, indústrias e muito mais. Minha Camaçari, 260 anos: nossa gente quer mais vida, nossas vidas, mais amores”.

Ao todo, participarão do evento 1.500 estudantes de 13 escolas municipais. O desfile terá início com a passagem das forças armadas, seguida de grupos de idosos e de crianças com necessidades especiais; na sequência, as escolas do município e fanfarras e, por fim, grupos culturais e sociedade civil: faculdades, escolinhas, associações, dentre outros.

Feriado

A data é feriado na cidade, porém os serviços essenciais de saúde, fiscalização e ordenamento do trânsito e transporte, trabalhos de infraestrutura, limpeza urbana, entre outros, funcionarão normalmente. Os trabalhos voltam à normalidade na prefeitura na segunda-feira (1/10).

adblock ativo