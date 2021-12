Camaçari: Boulevard vai funcionar em horário especial no feriado de 7 de Setembro

O funcionamento do Boulevard Shopping Camaçari terá horário diferenciado na próxima terça-feira, 7 de setembro, feriado do Dia da Independência do Brasil.

A praça de alimentação começará o atendimento ao público a partir das 12h. As lojas, por sua vez, abrirão às 14h. A exceção serão as unidades âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas), que receberão os clientes uma hora mais cedo, às 13h. Todas irão operar até as 21h.

Confira os horários abaixo:

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E LAZER:

Funcionam das 12h às 21h.

LOJAS, SALÃO DE BELEZA E BARBEARIA:

Funcionam das 14h às 21h.

Obs.: As âncoras C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Americanas abrem às 13h.

ACADEMIA:

Funciona das 8h às 14h.

DELIVERY E RETIRE AQUI:

Funcionamento normal, por meio das plataformas digitais.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC):

Fechado.

CARTÓRIOS DE 1º E 2º OFÍCIOS DE NOTAS:

Fechados.

LOTÉRICA:

Fechada.

CINEMA:

Conforme a programação - https://www.boulevardshoppingcamacari.com.br/cinema

