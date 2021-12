Camaçari aplica 1ª e 2ª doses contra Covid-19 neste sábado

O município de Camaçari segue a vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 04, com aplicação de primeira e segunda doses. Estão sendo imunizados os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e a população maior de 18 anos.

É necessário apresentar documento de identidade com foto, cartão SUS de Camaçari ou comprovante de residência para quem for tomar a primeira dose.

Adolescentes com comorbidades precisam levar também o relatório ou prescrição médica da comorbidade. Para a segunda dose, é necessário levar documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.

Até esta quinta-feira, 02, mais de 165 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. Elas representam 75,62% da população alvo. Já com a segunda dose ou dose única foram vacinadas mais de 69 mil pessoas, 31,58% do público.

Confira os pontos de vacinação.

Sede – 1ª e 2ª doses | 9h às 15h

Centro Comercial (Feira)

Sede – 1ª e 2ª doses | 9h às 16h

Drive-thru Espaço Camaçari 2000

Centro de vacinação contra a Covid (atrás do antigo Bompreço)

Costa – 1ª dose | 9h às 14h

Centro Comercial (Feira) de Barra do Pojuca

Costa – 1ª dose | 9h às 16h

Unidade de Saúde da Família (USF) de Barra do Pojuca

Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila de Abrantes

Costa - 2ª dose | 9h às 16h

USF Barra do Pojuca

UBS Vila de Abrantes

adblock ativo