Cachoeira se tornou sede do governo estadual nesta segunda

Pelo 11º ano consecutivo, o município de Cachoeira se tornou sede do Governo do Estado, nesta segunda-feira (25). O objetivo da ação é reconhecer a importância da cidade do Recôncavo Baiano nas batalhas travadas pela conquista da independência do Brasil, que tiveram início no dia 25 de junho de 1822. O evento histórico resultou na libertação baiana do domínio português, no 2 de julho do ano seguinte. A cerimônia contou com desfile cívico, honras militares e o 'Te Deum', ato religioso em memória aos que lutaram pela independência, realizado na Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

A secretária de Cultura, Arany Santana, representando o governo estadual, falou sobre a importância da data. “É uma oportunidade de reforçar a nossa democracia e reafirmar que a independência do Brasil começou aqui com essa batalha. Hoje é dia da Bahia e do Brasil e de todos nós, cidadãos, buscarmos essa tão sonhada liberdade, fraternidade e igualdade”.

Como acontece anualmente, uma unidade móvel do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) marca presença no município nesse período. Com isso, a população pode emitir documentos como RG, CPF, certidão de antecedentes criminais e recadastramento de pensionistas e aposentados. “Prestamos atendimento a cerca de 500 pessoas em dois dias de serviço”, explicou a coordenadora Neide Barreto.

adblock ativo