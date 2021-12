Cachoeira se prepara para receber a tradicional Festa d'Ajuda

Alçada, este ano, a patrimônio imaterial da Bahia, a Festa de Nossa Senhora d' Ajuda acontece entre os dias 5 e 21/11, no município de Cachoeira, trazendo uma diversificada programação religiosa e cultural. Promovido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), unidade da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), o evento está inscrito no Livro do Registro Especial de Eventos e Celebrações do Estado. A abertura será marcada com o desfile de carros, caminhões e carroças ornamentadas, que sai da Praça Maciel, puxado pela charanga do Bando Anunciador pelas principais ruas da cidade, convidando a população para participar.

A festividade conta com diversas atrações, a exemplo do Minerva Cachoeirana, toques de sino de igreja, Lavagem da Capela com água de cheiro e flores nas quartinhas, fogos de artifício, dobrados, marchas-rancho e hino em louvor à Nossa Senhora D’Ajuda. Ainda na programação, feijoada, embalos, ternos com foliões, crianças fantasiadas, samba de roda, chulas, mandus e cabeçorras, são outras atrações.

O diretor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, recorda que a manifestação surgiu no século XIX como agradecimento dos senhores de engenho pelo sucesso e comercialização das colheitas da cana-de-açúcar. “A festa é uma das mais queridas dos cachoeiranos e acontece em calendário móvel, geralmente na primeira quinzena de novembro, no calendário litúrgico canônico e nunca em Dia de Finados”, explica o gestor.

adblock ativo