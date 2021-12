Cachoeira recebe a tradicional Festa da Boa Morte

Com uma programação marcada por missas, procissões, ceias, samba de roda e festejos, que incluem fartura de comidas típicas, principalmente cozido e caruru, a Festa de Nossa Senhora da Boa Morte teve início nesta segunda-feira (13) e prossegue até sexta (17), no município de Cachoeira. Patrimônio imaterial da Bahia, uma das mais importantes celebrações do calendário religioso baiano é realizado desde o século XIX, atraindo turistas pela originalidade de suas características. Há mais de dois séculos, o culto à Nossa Senhora é transferido de mãe para filha, por 23 mulheres negras. Para fazer parte da Irmandade, elas precisam ter mais de 50 anos e serem descendentes de africanos.

O secretário estadual do Turismo, José Alves, explica o porquê de os festejos da Boa Morte atraírem tantos olhares. “Porque contam a história de mulheres negras que conquistaram espaço e recursos financeiros com os quais decidiram se unir para comprar a liberdade daqueles que ainda eram mantidos como escravos. Com muito trabalho, perseverança e fé, elas criaram a confraria religiosa responsável pela alforria de inúmeros escravos”.

Com a chegada de turistas do mundo inteiro, os hotéis e pousadas da cidade estão com sua capacidade de ocupação completa. A Pousada do Convento do Carmo, uma das mais tradicionais de Cachoeira, é uma das que estão com seus 26 quartos ocupados. Pousadas como Pai Thomaz e Treze de Março também não dispõem de hospedagens. “Estamos com 100% de ocupação nos apartamentos no período de 12 a 17 de agosto”, afirma Daniel Santana, um dos proprietários da Pai Thomaz. A recepcionista da pousada Treze de Março, Angélica Magalhães, reforça: “Graças a Deus, estamos com a casa cheia do dia 13 ao dia 17. Este ano, todas as pousadas daqui estão cheias”.

