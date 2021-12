Bombeiros suspendem buscas desta sexta por vítimas do naufrágio

Mobilizadas ao longo do dia em busca dos cinco desaparecidos em um naufrágio no Rio Paraguaçu ocorrido na quinta-feira, 2, as equipes 13° Grupamento de Bombeiros Militar (13°GBM/Gmar) suspenderam as buscas pelas vítimas desta sexta-feira, 3. Elas serão retomadas já no sábado, 4, pela manhã.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), os mergulhadores náuticos fizeram buscas sub aquáticas e por superfície, em Cabaceiras do Paraguaçu (a 157 km de Salvador). Ao menos 10 bombeiros, além de equipes das Policias Militar e Civil (PM) e (PC), Departamento de Policia Técnica (DPT) e Marinha do Brasil (MB), participaram da ação.

As equipes percorreram um total de 6km nesta sexta, mas, segundo os Bombeiros, a pouca visibilidade e a vegetação presente no rio têm dificultado as buscas. Até o momento, nenhum dos desaparecidos - quatro crianças e um adulto - foi localizado. Informações preliminares indicam que a embarcação virou durante a travessia.

Alguns pertences, que podem ser das vítimas, foram encontrados.

