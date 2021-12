Bombeiros encerram buscas às vítimas de naufrágio após localização de mais dois corpos

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) encerrou, na manhã deste domingo, 5, a operação de busca às vítimas do naufrágio, no Rio Paraguaçu, após serem encontrados mais dois corpos. De acordo com informações da assessoria do grupamento, os corpos foram identificados por populares e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A embaracação virou no Rio Paraguaçu na quinta-feira, 2, deixando cinco pessoas desaparecidas. As equipes do 13º GBM suspenderam as buscas pelas vítimas na sexta-feira, 3, e retomaram na manhã deste sábado, 4, quando foram encontrados os três primeiros corpos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação teria virado durante a travessia. Nas buscas, alguns pertences foram encontrados.

