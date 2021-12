Bombeiros debelam incêndio em residência em Santo Antônio de Jesus

Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste domingo, 27, na Rua Nestor Santos, em Santo Antônio de Jesus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ocasião, as chamas foram debeladas por equipes do do 16° Grupamento de Bombeiros Militar (16°GBM/Santo Antônio de Jesus).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), o incêndio aconteceu no primeiro andar de uma edificação. Não houve feridos e a causa do fogo, que não se alastrou para outros locais, ainda é desconhecida.

Após o fogo ter sido debelado, os bombeiros realizaram o rescaldo para evitar possíveis reignições. "Ao perceberem um princípio de incêndio, saiam do local e se abriguem num ambiente seguro", alertou o CBMB.

