Blitz educativa abre Semana Nacional de Trânsito em Lauro de Freitas

A Semana Nacional de Trânsito, celebrada de 18 a 25 de setembro, teve início em Lauro de Freitas com uma blitz educativa. Realizada, na quarta-feira (18), pela Secretaria de Transito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) e Guarda Municipal, a atividade parou veículos que passavam pela Base Operacional, na Avenida Santos Dumont, para atividades de conscientização e vistoria de documentos.

Os condutores eram direcionados a um ônibus utilizado como cinema pela Polícia Rodoviária, onde além de assistir vídeos educativos recebiam panfletos informativos e eram atualizados sobre os índices de morte e acidentes no trânsito e principais fatores responsáveis por provocar acidentes. De acordo com pesquisas de 2017, cerca de 100 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de acidentes. Atualmente o fator mais alarmante é o uso do celular pelo condutor, conforme explicou Ilde Rocha, da PRF.

Após o Cine da PRF e a vistoria dos documentos, os condutores eram submetidos ao teste de alcoolemia, popularmente conhecido como “teste do bafômetro”. Marcio Santos, coordenador estadual de fiscalização do Detran, explica que caso houvesse alguma irregularidade com o veículo e/ou condutor, ele seria autuado como previsto na legislação do trânsito, mas não haveria remoção do veículo, dando a oportunidade ao condutor da regularização, já que o teor da atividade é educativa e não punitiva.

A atividade também contou com a presença de membros da Comissão de Direitos do Trânsito da Ordem dos Advogados da Bahia, que durante a Semana Nacional de Transito acompanha ações educativas realizadas no Estado. “Esta semana faz parte do calendário da OAB. A educação é a única solução, mesmo que a médio e longo prazos, para diminuir definitivamente os acidentes de trânsito e termos cidadãos mais conscientes”, destacou o presidente da Comissão, Danilo Costa.

De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito, Helena Santos, além da blitz educativa, serão realizadas outras atividades neste período, como palestras em escolas e órgão públicos.

