Bell, Negra Cor e Diamba animam a Festa do Bonfim de Mata de São João

Começam nesta sexta-feira (26) os festejos em homenagem ao Senhor do Bonfim, em Mata de São João. Até o dia 29 de janeiro, a festa que antecede o Carnaval contará com nomes como Bell Marques, Diamba, Negra Cor, Unha Pintada e Edcity, além de artistas locais e grupos culturais do município na sua grade de atrações. A tradicional manifestação popular, que já dura 262 anos, conta com a devoção dos fiéis que participam da festa religiosa durante 12 dias de novena, envolvendo baianas, carros de boi, charangas e grupos afros que saem em cortejo para realizar a lavagem na frente da igreja.

Pela segunda vez, o tradicional arrastão, que acontece no domingo (28), após o cortejo das baianas, fica a cargo do cantor Bell Marques. A expectativa é reunir um público estimado em 30 mil pessoas. Também estão confirmados os blocos Afro Alufá, que entra no circuito na sexta (26), às 20h; o Arrastinho Amigos das Antigas, no sábado (27), às 16h; e Prate Folia, que anima os foliões no domingo, após o arrastão de Bell. A festa profana se encerra na segunda-feira (29), depois das atividades esportivas e do show da banda de arrocha Unha Pintada.

Programação:

26/01 | SEXTA-FEIRA

20h - Bloco Alufá

Local de Saída - Parque da Cidade

Largo do Bonfim - Palco Principal (a partir das 22h)

Nu Tchanck

Diamba

Pitoniza

Coreto (nos intervalos) - Grupo Seduzir

27/01 | SÁBADO

16h - Arrastinho Amigos das Antigas

Local de Saída - Parque da Cidade

Largo do Bonfim - Palco Principal (a partir das 22h)

Ed City

Negra Cor

Fred Tabaréu

Coreto (nos intervalos)

Grupo Nosso Eskema

28/01 | DOMINGO

9h - Lavagem da Igreja do Bonfim com participação de Baianas, Charanga Matense, Grupos Folclóricos e artistas locais

Local de Saída - Prefeitura Municipal

14h - Arrastão com Bell Marques

Local de Saída - Parque da Cidade

15h - Bloco Prate Folia

Local de Saída - Parque da Cidade

Coreto (na chegada do trio)

Tiago Piba

29/01 | SEGUNDA-FEIRA

8h - Atividades Esportivas

13h - Cavalgada

15h - Bloco Moças Baianas - Azzaração

Local de Saída - Parque da Cidade

Coreto (15h após a cavalgada)

Crystian Ferrari

Largo do Bonfim - Palco Principal (a partir das 20h)

Serenão

Unha Pintada

