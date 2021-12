Barraqueiros e ambulantes serão cadastrados para festejos juninos em Mata de São João

O recadastramento de barraqueiros e ambulantes, que os credencia para comercializar os seus produtos durante os festejos juninos de Mata de São João será de 11 a 13 de junho, na prefeitura municipal. No dia da inscrição, os interessados devem apresentar o alvará do ano anterior (2017) e o documento de identificação com foto, acompanhado de uma cópia, além de CPF e comprovante de residência no nome da pessoa. O cronograma de cadastramento dos barraqueiros e ambulantes para o São João 2018 segue no período de 18 a 20/6 para a emissão do DAM e nos dias 21 e 22, do alvará.

Já para os comerciantes de Praia do Forte, o cadastramento será no dia 5 de junho, no Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), localizado na Avenida do Farol. A emissão do DAM será feita nos dias 11 e 12/6 e do alvará, no dia 20/6. Em Imbassaí, por sua vez, barraqueiros e ambulantes têm os dias 6 e 7/6 para se cadastrarem na Secretaria do Planejamento (SEPLAN). Nos dia 11 e 12/6 poderão solicitar a emissão do DAM e no dia 20/6, o alvará.

Aluguel de casas

A festa de São João “Estação da Alegria”, que acontece entre os dias 22 e 24/6, movimenta a economia de Mata de São João com a procura de casas para aluguel. Pela carência de hotéis na cidade, é comum os moradores saírem de suas casas para ganhar uma renda extra, locando suas residências a turistas. Com diárias variando entre R$ 280 e R$ 350, as hospedagens oficiais estão esgotadas há mais de um mês antes do São João.

Está prevista a presença de cerca de 60 mil visitantes na cidade no período, atraídos pela tradicional festa junina da cidade que, este ano, será animada por nomes como Santana, Dorgival Dantas, Calcinha Preta e Aduílio Mendes.

