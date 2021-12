Barcos partem da França para a Bahia na 13ª edição da Regata Jacques Vabre

Os barcos que competem na 13ª edição da Regata Jacques Vabre partiram neste domingo (5), às 13:30h (9:30h na Bahia), da cidade de Le Havre, na França, em direção a Salvador, que volta a ser o ponto de chegada da prova depois de dez anos. Entre os velejadores estão o baiano Leonardo Chicourel e o angolano José Guilherme Caldas, que representam o Brasil competindo em dupla na categoria Class 40. A expectativa é que os veleiros comecem a chegar no destino final a partir de 12 de novembro, depois de percorrer 4.350 milhas náuticas (8.056 quilômetros).

Em Le Havre para acompanhar a saída dos barcos, o secretário do Turismo, José Alves, disse que a maior regata transatlântica do mundo é uma vitrine perfeita para dar visibilidade aos destinos turísticos da Bahia. “Durante os dias que antecederam o início da prova procuramos divulgar bastante as nossas 13 zonas turísticas nos estandes da Vila da Regata. E a Bahia ficará em evidência mais ainda quando os barcos começarem a chegar a Salvador, porque cerca de 70 jornalistas estrangeiros noticiarão o final da competição”, afirmou José Alves.

O presidente da França, Emmanuel Macron, esteve em Le Havre, na noite deste sábado (4), e aproveitou a visita para conhecer a Vila da Regata, instalada na Bacia de Paul Vatine. O presidente desejou sorte aos atletas da Transat Jacques Vabre. “Boa sorte e eu, realmente, admiro vocês”, emendou o líder francês.

A Baía de Todos-os-Santos, ponto de chegada dos participantes da Regata Jacques Vabre, está no Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), executado pela Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), apoiadora da regata. A meta é fomentar o turismo náutico e cultural em 18 municípios de seu entorno. Técnicos da SETUR atuam na consolidação dos roteiros náuticos da região, etapa que antecede projetos executivos e licitações.

adblock ativo