Banda Adão Negro é uma das atrações do Dia do Reggae de Mata de São João

O palco do Parque da Cidade de Mata de São João recebe neste sábado (11), a partir das 17h, as bandas Adão Negro, Pitoniza, Q’Bana e Made in Roots. O evento, uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) marca o Dia Municipal do Reggae e a abertura do projeto Cultura no Parque, que faz parte da agenda cultural mensal do município.

O Dia Municipal do Reggae, celebrado na mesma data do Dia Nacional do Reggae, pelo aniversário de morte do seu maior ícone, Bob Marley, foi instituído há dois anos pela Câmara Municipal de Mata de São João. O ritmo é um dos mais ouvidos pelo público matense e, por isso, a expectativa com o evento é grande entre moradores e artistas. “Já faz um tempo que não nos apresentamos em Mata e tocar em uma data tão especial e em um espaço como o Parque da Cidade nos deixa muito felizes. Estamos bastante entusiasmados para presentear os matenses com um grande show”, revela o cantor do Adão Negro, Serginho Nunes.

O repertório, conta o vocalista, será mesclado de velhos sucessos, entre os quais “Anjo bom”, “Botar um”, “Pele negra” e “Afrodescendente”, e novas canções, como “Pensa e faz” e outras composições inéditas que entrarão no novo álbum que começa a ser gravado no próximo mês. “Quero muito dialogar com essa galera para falar de lutas, de vida, de paz, de conquistas sociais e de amor, porque o reggae é lamento, é luta social, mas também é amor”, pontua.

Representando o reggae local e a banda Pitoniza, uma das mais antigas do gênero em Mata de São João, o vocalista Jairo fala sobre a iniciativa da prefeitura municipal. “Ficamos muito felizes e orgulhosos pela realização de uma festa tão grandiosa para o reggae, em nossa cidade. Será uma festa para celebrar a paz, o amor e, com certeza, teremos a presença de um público diversificado, com os jovens, as famílias e as crianças. O Parque da Cidade e o reggae têm essa característica de agregar”, aposta o artista.

