Bailinho de Quinta e Rixô Elétrico são atrações de Praia do Forte e Imbassaí

Praia do Forte e Imbassaí são opções de destinos para quem quer fugir dos agitos do Carnaval de Salvador. Os festejos carnavalescos em Praia do Forte começam nesta quinta-feira (8), no Coreto da Praça da Alegria, com show das bandas Mukanda e Pop Rock, seguem até o dia 13, com a presença de blocos tradicionais e irreventes. Um dos destaques, este ano, em PF, é a banda Bailinho de Quinta, que se apresenta no domingo, às 21h. Já a folia em Imbassaí começa no sábado (10), com o DJ Lu Muhana, fazendo um sunset nas barracas de praia, e continua até quarta (14).

Em Praia do Forte, a animação começa no final das tardes, com desfile dos blocos organizados pela população, que levam às ruas fantasias, bandas de sopro, irreverência e alegria. Os mais conhecidos são: Caretas, Mortalhas, Tabaroas e Imbafoletes. Destaque para a sexta (9), quando a animação será para a criançada com o Festival InfantilCaretas do Tamar, que acontece às 16h, na entrada da vila. Pela noite, tem Byrnne Show, Bloco As Quengas e DJ Lu Muhana. Em Imbassaí, o Folia Kids será na segunda (12), com os blocos infantis Bicho do Mato e Charanga Metais em Brasa. O Carnaval se encerra na quarta (14), com o bloco Nem Te Conto.

Programação:

PRAIA DO FORTE

Quinta (8)

17h – Banda Mukanda (Coreto da Praça da Alegria)

20h – Pop Rock

Sexta (9)

16h - Festival Infantil – Caretas do Tamar (Entrada da Vila)

21h – Byrnne Show

23h – Bloco As Quengas (Concentração Clube dos Pescadores)

23h – Apresentação Dj Lu Muhana

Sábado (10)

16h – Caravana da Arte - Baile Infantil (Coreto da Praça da Alegria)

16h – Bloco Mortalha (Concentração Clube dos Pescadores)

17H - Bloco Amigos do Footvolei (Quadra da praia)

19h – Bloco Chegou a Hora (Entrada da Vila)

23h – Axé Retrô (Coreto da Praça da Alegria)

Domingo (11)

10h – Arrastão do Damião

15h – Bloco Tabaroas (Concentração no Chafariz)

16h30 – Bloco Jegue Elétrico - Tivoli (Entrada da Vila)

18h – Bailinho de Quinta (Coreto da Praça da Alegria)

20h – Bloco PC Folia (Entrada da Vila)

23h – Pet Dauê (Coreto da Praça da Alegria)

Segunda (12)

16h – Charanga de Seu Ulisses (Entrada da Vila)

18h – Bloco Casca de Jaca (Entrada da Vila)

19h – Bloco Vem Quem Guenta (Concentração no Chafariz)

20h – Bloco Arrastão

22h – Banda Butukada (Coreto da Praça da Alegria)

0h – Dj Gregory: Coletivo Zambabem 100% vinil (Coreto da Praça da Alegria)

Terça (13)

16h – Bloco Mortalhas (Concentração Clube dos Pescadores)

18h – Bloco PF Night (Entrada da Vila)

20h – Bloco Pescadores (Bar de Laercio)

21h30 - Bloco de Rua com Rixô Elétrico (Entrada da Vila)

23h30 – Rede Sonora e Convidados (Coreto da Praça da Alegria)

IMBASSAÍ

Sábado (10)

16h – Abertura com Dj Lu Muhana (Barracas de Praia)

18h – Rato Elétrico – (Circuito da Cultura)

20h – Samba de Roda Espermacete (Praça dos Esportes)

22h – Augusto Conceição e Banda (Praça dos Esportes)

00h – Kibanda (Praça dos Esportes)

Domingo (11)

17h – Bloco Vem Kem Ké (concentração em frente ao Hotel Costa dos Coqueiros) Arrastão com o Rato e Elétrico e Bila Rey

18h – Samba de Roda de Dona Moça (Praça do Esporte)

19h - Imbafolete com a Charanga Metais em Brasa (Praça das Jangadas)

21h – Bailinho de Quinta (Praça dos Esportes)

23h – Marcelo Santos (Praça dos Esportes)

Segunda (12)

14h - bloco Gasparzinho (concentração Gaven Bar)

18h – Bloco Infantil Bicho do Mato - Charanga Metais em Brasa (Praça dos Esportes)

20h – Mara Angels (Praça dos Esportes)

22h – Pet Dauê (Praça dos Esportes)

00h – Rede Sonora e Convidados (Praça dos Esportes)

Terça (13)

18h – Bloco de Rua com Rixô Elétrico (Concentração Praça da Padaria)

20h – Lícia Lopes e Banda (Praça do Esporte)

22h – Banda O Quarteto (Praça do Esporte)

00h – Levada Eletrônica com DJ Deco (Praça do Esporte)

Quarta (14)

17h - Bloco Nem te Conto (Concentração Merenderia)

