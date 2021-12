Baiano disputa seletiva nacional aquática em Inema

Uma seletiva nacional de maratona aquática será realizada no próximo domingo (16), em Inema. A prova irá classificar quatro atletas homens para uma etapa da Copa do Mundo de 2019, que acontece em fevereiro, em Doha, capital do Qatar. Os dois melhores em Doha disputarão o Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia do Sul, e os Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. Um dos favoritos é o soteropolitano Victor Colonese, atleta da UNISANTA (Santos/SP) e da seleção brasileira, campeão nacional deste ano nos 5 km e nos 10 km.

O atleta conta que vem treinando fortemente para a seletiva. “Desde o Pan-Pacífico a gente fez um planejamento voltado para ela. A expectativa é muito boa pelos bons resultados que eu venho tendo. A gente acredita que eu vá classificar entre os quatro primeiros. A prova é em Inema, eu sou baiano e adoro nadar lá. Então, tem essa vantagem. Já teve uma prova lá um mês atrás (última etapa do Campeonato Brasileiro), e deve ser mais ou menos o mesmo percurso. Eu consegui analisar todos os pontos e vamos fortes para essa prova", declarou

Em território nacional, além de faturar o Brasileiro, Colonese ganhou a medalha de prata no Troféu Maria Lenk (10 km). No exterior, disputou o Pan-Pacífico, a Copa do Mundo e o Sul-Americano de esportes aquáticos, conquistando, neste último, uma medalha de ouro (equipe), duas de prata (5km e 10km) e garantiu uma vaga para o país nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

