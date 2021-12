Baianas e grupo de samba fazem receptivo a turistas que chegam de navio em Salvador

Os turistas que chegam à Bahia nos navios MSC Preziosa e MSC Musica, na segunda-feira (18), entre 7h e 8h, serão recepcionados por baianas, distribuindo fitinhas do Senhor do Bonfim e dando informações sobre as atrações turísticas da capital baiana, e por um grupo de samba de roda. A iniciativa é da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa) que receberá, neste mês, um total de dez navios de cruzeiro. A temporada, iniciada no último mês de novembro, vai até abril de 2018, com a estimativa de chegada de mais de 220 mil turistas à capital baiana e a Ilhéus, de acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia.

Procedente de Búzios, no Rio do Janeiro, o MSC Preziosa, com capacidade para 4.363, permanecerá o dia todo em Salvador, seguindo então para Ilhéus. Já o MSC Musica, com vagas para 3.013 passageiros, faz o itinerário contrário, cumprindo mais um roteiro do período de cruzeiros marítimos. No dias 23 e 29/12, chega de Santos o navio Costa Favolosa, com capacidade para 3.780 passageiros, e no dia 25, também procedente de Búzios, o MSC Preziosa aporta novamente em Salvador.

“O receptivo do dia 29 vai ser especial, pois, além de baianas tipicamente trajadas, teremos o Rixô Elétrico fazendo uma prévia da alegria das festas populares baianas e convidando os turistas a voltarem para o Carnaval da Bahia”, ressalta o diretor-superintendente do órgão, Diogo Medrado. O diretor de Operações Turísticas da Bahiatursa, Paulo Vital, completa que, em janeiro, mais 12 navios, com capacidade total para mais de 35 mil passageiros, vão aportar em Salvador.

