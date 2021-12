Baía de Todos-os-Santos sofrerá intervenções náuticas

O consórcio Urbe Planejamento Urbano/ R. Peotta/BMA foi contratado pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR), nesta quarta-feira (6), para ser o responsável pelo desenvolvimento de projetos de requalificação e de implantação de 16 equipamentos náuticos (atracadouros, terminal turístico, base náutica) na Baía de Todos-os-Santos. A ação, que integra a matriz do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), prevê algumas intervenções, entre as quais a recuperação da Marina da Penha (Salvador), instalação de uma base náutica em Salinas da Margarida e implantação do Terminal Turístico de Ilha de Maré, além de atracadouros em Cachoeira e Candeias. Este último servirá de acesso ao museu Wanderley Pinho, que também passará por requalificação e terá um novo plano de gestão.

O subsecretário do Turismo do Estado, Benedito Braga, afirmou que os projetos, nesta primeira fase, abrangem dez dos 18 municípios da Baía de Todos-os-Santos.“Este trabalho contempla cidades litorâneas, mas as demais estarão incluídas em roteiros culturais, de forma a beneficiar integralmente a zona turística”, ressaltou o gestor. Com duração de nove meses, o contrato com o consórcio inclui projetos executivos de arquitetura e engenharia, assim como os estudos necessários à concessão de licenças ambientais para a execução das obras. Ainda conforme o secretário, a previsão é de que parte das obras seja licitada no segundo semestre.

adblock ativo