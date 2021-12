Bahiatursa fomenta voo direto de Bogotá a Salvador

A Bahia, através da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia. (Bahiatursa), marca presença no Viva Brasil, encontro entre agentes de viagens, hoteleiros e entidades de turismo de vários destinos que acontece em Bogotá (Colômbia), nos dias 8 e 9/11. O evento, realizado em formato de rodada de negócios, pretende fomentar o voo direto da Avianca entre Bogotá e Salvador, inaugurado no dia 15/9, que facilita a chegada de turistas procedentes da Colômbia à Bahia.

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, fala sobre a importância do evento: “Temos aí uma excelente oportunidade para dar continuidade às ações realizadas para captação e aumento do fluxo para a Bahia. Vamos apresentar as belezas e a diversidade de ofertas que o Estado oferece a operadores, agências e demais empresas especializadas em turismo”. A diretora de Promoções da Bahiatursa, Regina Ahmed, completa que a imagem e a venda do destino Bahia estarão fortalecidos depois do Viva Brasil. “Vamos enfatizar a diversidade oferecida pelo estado em riquezas naturais, culturais e históricas”, enaltece.

O voo 8502, realizado em Airbus A319, com capacidade para 132 passageiros, parte da capital baiana às sextas-feiras, às 19h15, chegando a Bogotá às 23h30. E decola da capital da Colômbia aos sábados, às 00h30, aterrissando em Salvador às 08h45.

