Bahiatursa estimula a vinda de voos charters para Bahia

Três voos charters das operadoras portuguesas Soltrópico, Solférias e Exóticoonline desembarcarão na Bahia, em dezembro, trazendo mais de mil turistas. Técnicos da Superintendência de Fomento ao Turismo (BAHIATURSA) estiveram em Portugal participando dos roadshows das operadoras e apresentando os atrativos da Bahia. Os visitantes querem conhecer Salvador, o Litoral Norte e opções de praia que o Estado oferece. A visita teve como objetivo fortalecer a imagem da Bahia como destino turístico rico em atrativos e novos produtos, junto aos agentes de viagens.

A Soltrópico, que fará um voo para Salvador, com partida de Lisboa em 26/12 e regresso em 2/01, realizou um encontro no Funchal (Ilha da Madeira) com cerca de 150 agências de viagens de Portugal, além de representantes de entidades oficiais de turismo, de hotéis e da companhia aérea TAP. “Eventos como esses, realizados por operadoras conceituadas, são uma oportunidade para a Bahiatursa divulgar as 13 zonas turísticas do Estado e as novidades do destino para um público específico e selecionado”, disse o superintendente da BAHIATURSA, Diogo Medrado.

Já no roadshow Sol & Férias num Brasil exótico participaram 850 agências de viagens de Portugal e também entidades oficiais, hotéis e a companhia aérea TAP. A Bahiatursa participou, ainda, da Expo Abreu, uma das mais importantes feiras de turismo de Portugal, que registrou a presença de mais de 40 mil visitantes. Além dos charters para o final de ano, existem seis frequências de voos operados pela companhia aérea TAP, que proporcionam ao turista português uma conectividade no trecho Lisboa/Salvador, bem como as duas frequências da Air Europa que voam de Madri.

