Bahia vai sediar Jogos Universitários Brasileiros em 2019

O campeonato dos Jogos Universitários Brasileiros 2019 (JUBs) terá a Bahia como Estado sede. O anúncio oficial foi feito durante a 66ª edição dos jogos, em Maringá, no Paraná, na sexta-feira (9). As competições têm início em novembro do próximo ano e contarão com o apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos (SUDESB), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em parceria com a Federação Universitária Baiana de Esportes.

Considerada a maior competição esportiva universitária da América Latina, o JUBs reúne, em uma única edição, mais de cinco mil alunos-atletas de todo o país em 15 modalidades individuais e coletivas. Entre elas, estão as tradicionais provas de atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, ciclismo, futsal, handebol, judô, natação, natação paradesportiva, vôlei e vôlei de praia e skate, além dos jogos eletrônicos Fifa e League of Legends e do JUBs Acadêmico.

O diretor da SUDESB, Elias Dourado, fala sobre a realização dos JUBs na Bahia. “É um momento muito especial para o Estado, que já está consolidada como palco de grandes eventos esportivos desde 2013, com a realização dos jogos de futebol da Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e, em 2019, a Copa América. Isso sem falar em eventos nacionais e internacionais de modalidades como o badminton, luta olímpica, judô, tênis de mesa e, mais recentemente, a etapa do brasileiro de ginástica rítmica. Por envolver diversas modalidades esportivas, sediar os Jogos Universitários Brasileiros será um enorme desafio, mas tenho certeza de que a Bahia fará os melhores jogos de todas as edições”.

