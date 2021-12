Bahia sediará Fórum Social Mundial 2018

Pela primeira vez, o Fórum Social Mundial 2018 será sediado na Bahia. O evento, que acontece de 13 a 17 de março, em Salvador, conta com o apoio da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) e a expectativa dos organizadores é que o encontro atraia 60 mil pessoas de outros Estados e do exterior. Organizado desde 2001 por movimentos sociais de vários continentes, o fórum tem por objetivo elaborar alternativas para uma transformação social.

Uma das organizadoras do Fórum Social Mundial , Rita Freire relata que a vinda do evento para a capital baiana foi quase um consenso entre o conselho internacional que o realiza. “A Bahia é um lugar perfeito, pela localização geográfica no Nordeste, pelos vínculos culturais com a África, pela questão social e pela sua grande experiência em receber as pessoas”.

O secretário estadual do Turismo, José Alves, ressalta que a realização do fórum em Salvador vai dinamizar o setor turístico em uma época em que, tradicionalmente, o fluxo se estabiliza com o término das férias e do Carnaval. “Além de discutir questões importantes, um evento como o Fórum Social Mundial atrai para a cidade pessoas de várias partes do mundo, movimentando a rede hoteleira e a cadeia turística”.

Debate

Questões relacionadas com a luta da mulher, do negro e das comunidades indígenas ganharão destaque nos debates do Fórum Social Mundial 2018. Com a participação de especialistas, intelectuais e personalidades do Brasil e de outros países, o evento também irá abrir a discussão para temas como as crises econômica, social, ambiental e de valores democráticos.

