Bahia sedia evento internacional sobre dessalinização e reúso da água

A Bahia sediará o III Seminário Internacional da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reúso de Água (ALADYR), que acontece dias 22 e 23 deste mês, no Hotel Wish, no bairro do Campo Grande, em Salvador. A proposta do encontro é proporcionar a troca de informações em gestão de água; integração de novas tecnologias; e exposição de iniciativas e projetos desenvolvidos na América Latina. Para a comunidade de profissionais, empresas e organizações que estão ligados à dessalinização, reúso e tratamento de água e efluentes, o mercado brasileiro representa um importante incentivo para novas oportunidades e desafios, considerando suas condições de acesso e distribuição de água potável, de acordo com os organizadores do evento.

O seminário da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reúso de Água conta com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), que coordenam no Estado da Bahia o Programa Água Doce, do Governo Federal, que visa implantar, no semiárido baiano, sistemas de dessalinização. O ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Gustavo Canuto, participará da abertura do evento, que deverá reunir 300 participantes, dentre eles os principais líderes do setor de dessalinização na América Latina e representantes de empresas que atendem mundialmente o mercado de equipamentos e tecnologias. As inscrições podem ser feitas via internet .

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em todo o mundo, cerca de três em cada dez pessoas (um total de 2,1 bilhões) não têm acesso à água potável. Uma das soluções pensadas para enfrentar o problema é a dessalinização da água do mar e salobra, já que apenas 2,5% da água terrestre estão disponíveis para consumo humano.

Depois da Bahia, a ALADYR irá promover mais seis eventos de classe mundial, garantindo espaço de diálogo sobre o tema. Os encontros serão realizados na Flórida, nos EUA; em San José, na Costa Rica; Lima, no Peru; Bogotá, na Colômbia; Santiago, no Chile; e na Cidade do México.

