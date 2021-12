Bahia promove encontro estadual do Programa Água Doce em Salvador

Começa nesta segunda-feira (20), o IV Encontro Estadual do Programa Água Doce, no Grand Hotel Stella Mares. O evento, que prossegue até a terça (21), terá como tema a institucionalização dos sistemas de dessalinização nas áreas da Saúde e Educação como equipamento social que garante água de qualidade para o consumo humano. Participarão cerca de 70 representantes do Núcleo Estadual de Gestão do Programa Água Doce (PAD) , além de gestores locais das comunidades atendidas pelo PAD, prefeitos e secretários municipais de Saúde e Educação, bem como agentes comunitários de Saúde, professores, diretores, supervisores e coordenadores das escolas dos municípios atendidos pelo programa do Governo Federal, realizado na Bahia em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

“A participação dos gestores municipais é imprescindível para o sucesso do Programa Água Doce, principalmente em sua função de tecnologia social, com uma gestão compartilhada e corresponsável para garantir água de primeira qualidade para o consumo humano”, afirmou o secretário Estadual do Meio Ambiente, João Carlos, destacando a importância da incorporação dos secretários municipais de Saúde e Educação na gestão do PAD.

A Bahia também irá sediar a III Edição do Seminário Internacional da Associação Latino-americana de Dessalinização e Reúso de Água (ALADYR), que acontece nos dias 22 e 23 de maio, no Hotel Wish, em Salvador, reunirá 300 participantes, dente eles os principais líderes do setor de dessalinização na América Latina, representantes de empresas que atendem mundialmente o mercado de equipamentos e tecnologias, autoridades governamentais e sociedade em geral.

