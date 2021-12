Bahia Norte bloquea parcialmente BA-535 na manhã desta segunda-feira

Os dois sentidos do KM-7 da BA-535 – região que compreende o Viaduto dos Trabalhadores em Camaçari até a rotatória da Ford – serão bloquedos na manhã desta segunda-feira (9), por 5 minutos, como informou a Concessionária Bahia Norte, responsável pela administração da rodovia. A ação é devido a travessia de cabos de energia, realizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). De acordo com o comunicado, o bloqueio acontece às 10h.

