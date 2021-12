BA-099 terá operação especial no feriado do 2 de julho

Cerca de 100 mil veículos são esperados na BA-099 entre esta sexta-feira (29) e o feriado da Independência da Bahia, na segunda (2). Diante do grande fluxo de carros na estrada, a Concessionária Litoral Norte (CLN) montou uma operação especial. A ação inclui o reforço da equipe com cinco veículos operacionais em prontidão, visando proporcionar mais agilidade e segurança nos atendimentos. “A CLN e a Polícia Rodoviária Estadual vão atuar em conjunto para garantir a segurança dos usuários da rodovia”, afirma o gerente de operações da CLN, Daniel Ovalhe.

No sábado (30), a previsão de pico de movimentação é entre 9h e 16h. Já na segunda, o maior movimento esperado é entre 12h e 19h. Conforme o tenente Nabuco, da Polícia Rodoviária Estadual, haverá fiscalização com radares portáteis e etilômetro, o popular bafômetro. “Para uma viagem mais segura, é importante ainda que os motoristas sigam determinados alertas como não utilizar o celular enquanto estiver dirigindo; não misturar álcool e direção; e revisar seu veículo antes de viajar”, enumera.

Todos os serviços da CLN podem ser acionados pelo atendimento telefônico através do número 0800-071-3233 e também pelos telefones de emergência (call box), situados a cada 2 km, ao longo da Estrada do Coco (entre a Ponte do Rio Joanes e a Praia do Forte). É possível ainda acompanhar o tráfego da BA-099 em tempo real, assim como as condições climáticas, os valores das tarifas e outras informações, através do site da Concessionára .

A CLN recomenda que o motorista faça a manutenção preventiva do seu carro e que confira o estado de pneus (inclusive o reserva), cinto de segurança, faróis, luz de freio e pisca alerta. É recomendável também que sejam verificados óleo, amortecedores, extintor (que deve estar dentro da validade e sem o revestimento plástico), e se no carro há triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso. A concessionária sugere, ainda, que o usuário tenha o dinheiro trocado, para agilizar o atendimento na praça de pedágio.

