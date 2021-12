BA-099 terá operação especial no feriado de Finados

Uma operação especial para o feriado de Finados, na sexta-feira (2), foi montada pela Concessionária Litoral Norte (CLN). Cerca de 136 mil veículos serão esperados na BA-099, entre quinta (1º) e segunda (5). De acordo com o gerente de operações da empresa, Daniel Ovalhe, a equipe será reforçada com a convocação de colaboradores extras e papa-filas, que vão trabalhar para garantir a produtividade. Os veículos operacionais da concessionária também estarão de prontidão para proporcionar mais agilidade e segurança nos atendimentos.

A previsão é de que o dia com maior movimentação, no sentido Linha Verde, seja quinta-feira, com horário de pico entre 18h e 21h. Já no sentido Salvador, será no domingo, com maior fluxo concentrado entre 15h e 19h. “Para contribuir com a fluidez do tráfego, foi feito um planejamento para adequar a quantidade de cabines e para disponibilizar ‘papa-filas’ trabalhando próximos à praça do pedágio. Dessa forma, os motoristas poderão efetuar o pagamento da tarifa rapidamente para que possam seguir viagem”, relata Daniel Ovalhe,.

Para garantir a proteção dos usuários da via, a CLN irá atuar em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). “Teremos, para o feriado de Finados, um aumento no efetivo de policiais em 30% e fiscalização com radares portáteis e etilômetro, o popular bafômetro”, informou o tenente Nabuco, da PRE. A CLN recomenda que o motorista faça a manutenção preventiva do seu carro e que confira o estado de pneus (inclusive o reserva), cinto de segurança, faróis, luz de freio e pisca alerta. ÉA concessionária recomenda, também, que sejam verificados óleo, amortecedores, extintor (que deve estar dentro da validade e sem o revestimento plástico) e se no carro há triângulo, macaco e chave de roda em condições de uso.

Isenção do pedágio

Para quem voltará do Litoral Norte, no sentido de Salvador, a Via Metropolitana, com acesso localizado na altura do km 8,5 da BA 099, próxima de Catu de Abrantes, em Camaçari, é uma alternativa para fugir do alto fluxo de veículos na avenida Santos Dumont, antiga Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Os usuários que pagarem a tarifa de pedágio na praça de pedágio da CLN têm até uma hora para passar pela praça de pedágio da Via Metropolitana com isenção do pedágio, mediante a apresentação do cupom fiscal. Os usuários das cabines automáticas terão a isenção automática.

Todos os serviços da CLN podem ser acionados pelo telefone, através do número 0800-071-3233, ao longo da Estrada do Coco (entre a Ponte do Rio Joanes e a Praia do Forte). É possível ainda acompanhar o tráfego da BA-099 em tempo real, assim como as condições climáticas, os valores das tarifas e outras informações, pelo site www.clnorte.com.br.

Destino turístico

Baixio (a 123 km de Salvador) tem sido um dos destinos mais procurados no Litoral Norte na alta temporada. Entre os atrativos estão as cinco lagoas que se formam a partir de 14 nascentes, e, por esta razão, não secam, compondo um cenário paradisíaco de águas cristalinas e dunas ao redor. Destaque para a Lagoa Azul, que fica a 30 minutos do povoado.

