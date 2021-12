Atrativos turísticos de Salvador, Praia do Forte e Morro de São Paulo serão divulgados pela Copa Airlines

Profissionais de Comunicação e Marketing da empresa aérea panamenha Copa Airlines que estão na Bahia para captar imagens e informações sobre pontos turísticos estarão, nesta quarta-feira, em Praia do Forte. A equipe já esteve em Salvador e Morro de São Paulo com o objetivo de divulgar o Estado ao longo do processo de comercialização do voo que será lançado no dia 24 de julho, ligando a capital baiana à cidade do Panamá. O conteúdo será publicado na revista de bordo da companhia, que é distribuída nas aeronaves, lojas da empresa e em aeroportos. Parte da equipe atua na produção de vídeos para divulgar nos 78 destinos dos 32 países para os quais os jogos da Copa irão passar.

A revista trará reportagens com fotos e dicas sobre o que fazer nessas localidades turísticas. Já os vídeos de 15 minutos, que vão mostrar aspectos da cultura baiana, como a alegria do povo, a música e a gastronomia, serão exibidos nos aviões da Copa, a partir de junho, para atrair principalmente canadenses, norte-americanos e latinos. O trabalho inclui divulgação pela internet e redes sociais.

Em Salvador, repórteres e fotógrafos visitaram o Pelourinho, filmaram o por do sol na Baía de Todos-os-Santos e entrevistaram o superintendente Jorge Ávila, da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), além de terem percorrido a Orla, o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo e a Igreja do Bonfim.

Voo Panamá-Salvador

O voo entre o Panamá e Salvador foi articulado pela SETUR, como parte da política de ampliação da malha aérea. Serão duas frequências semanais, permitindo que turistas das Américas do Norte e Central e do Caribe cheguem ao Estado em cinco horas de viagem. Será também uma opção com conexões para os baianos interessados em viajar aos Estados Unidos, Canadá, Caribe, Colômbia e Equador.

