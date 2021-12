Atrativos turísticos da Bahia são temas de reportagem da revista de bordo “Vamos/Latam”

Com o título “O que a Bahia tem: 4 dias em Salvador”, a edição de fevereiro da revista de bordo Vamos/Latam destaca aspectos gastronômicos, musicais e históricos da capital baiana, estendendo o passeio a destinos próximos, como Morro de São Paulo e Boipeba. O primeiro dia do passeio turístico proposto começa pelo almoço no bairro de Itapuã, com dicas de restaurantes famosos, incluindo o construído na antiga residência do compositor Vinícius de Moraes. O Museu de Arte Moderna, ao som da Jam no MAM; o Porto da Barra e o Farol da Barra são os pontos indicados para o pôr do sol. Para o final do dia, a recomendação é um show no Teatro Castro Alves ou na Concha Acústica.

No segundo dia, a rota começa de manhã pela Igreja do Bonfim, templo maior do sincretismo religioso. Os restaurantes da redondeza que servem a tradicional moqueca são a sugestão para completar o passeio. À tarde, a dica é ir ao Pelourinho e ao Elevador Lacerda e, ao final, degustar um acarajé no Rio Vermelho. Morro de São Paulo é a dica para o terceiro dia, e Boipeba, com suas piscinas naturais e bares flutuantes, é o local escolhido para encerrar o tour de quatro dias pela Bahia. O conteúdo pode ser acessado clicando aqui .

