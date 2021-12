Atletas de Mata de São João são contemplados em programa de incentivo

Contemplados no Programa Formando Campeões, da Prefeitura de Mata de São João, por meio da Secretaria de Esportes, Lavínia Dórea Figueiredo e Iago Luiz Deiró de Oliveira (judô), Estácio Cupertino do Nascimento e Anderson Luiz França Pereira (jiu jitsu) e Felipe da Cruz Conceição (atletismo) assinaram o Termo de Adesão e Compromisso, na quinta (8), no gabinete do prefeito Marcelo Oliveira. Os atletas receberam R$ 3.600 para ajudar no custeio das despesas com transportes, alimentação e inscrição, dentre outros, em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

“Esse projeto vem me ajudando há dois anos. Importante porque me permite participar das competições e a me manter bem rankeado na Federação Baiana, como atleta da seleção. A ajuda veio na hora certa, pois neste final de semana (9 e 10), tenho a Mega Etapa do Baiano de Judô, em Juazeiro”, relata o judoca Iago Luiz Deiró de Oliveira, que atualmente é o vice-líder da sua categoria no estadual e um bom resultado pode colocá-lo na liderança.

Marcelo Oliveira falou sobre a conquista dos atletas de Mata de São João. “Sinto-me honrado, como prefeito, em poder colaborar para que os atletas do nosso município tenham condições de nos representar em competições pelo estado e pelo país. A vida dos atletas do nosso país não é fácil e, por isso, temos que ter a sensibilidade para poder ajudar”.

O secretário municipal de Esportes, Neném de Dadinho, também comemorou a vitória. “É gratificante para mim, enquanto gestor da pasta, participar deste momento. Sabemos das dificuldades destes jovens e das suas famílias e o quanto essa verba fará a diferença para cada um”.

adblock ativo